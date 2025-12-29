DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,53 0,18%
ALTIN
6.149,88 1,63%
BITCOIN
3.752.729,97 0,24%

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı

Bolu Dağı'nda 3 gündür süren kar yağışıyla D-100'de kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı; kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:09
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yağışın birikmesiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı.

Ulaşım için yoğun çalışma

Bölgede yağışın yeniden şiddetini artırmasıyla görüş mesafesinde zaman zaman düşüşler yaşanıyor ve sürücüler güzergahta dikkatli ilerliyor. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunda, yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildiriyor.

D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE 3 GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE KAR...

D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE 3 GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETREYE YAKLAŞTI. BÖLGEDE YENİDEN BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI KARAYOLLARI EKİPLERİ, YOLUN ULAŞIMA KAPANMAMASI İÇİN KÜREME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE 3 GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE KAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Hatice Yalman Davası: Marketteki Sessiz Yardım Çağrısı İhmal Edildi
2
Kayseri'de kuruyemişçi deposunda klima yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
3
İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı
4
Safranbolu’da Kar Nedeniyle Çatı ve Tenteneler Çöktü
5
Kastamonu'da Kar Kazası: Yan Yatan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
6
Menteşe'de Elektrik Trafosunda Yangın Paniği — Ekipler Kısa Sürede Müdahale Etti
7
İzmir Ödemiş’te Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı