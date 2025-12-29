Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yağışın birikmesiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı.

Ulaşım için yoğun çalışma

Bölgede yağışın yeniden şiddetini artırmasıyla görüş mesafesinde zaman zaman düşüşler yaşanıyor ve sürücüler güzergahta dikkatli ilerliyor. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunda, yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildiriyor.

