Konya Karapınar'da Sokak Köpekleri Koyunu Telef Etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir koyun telef oldu; saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:10
Karapınar-Konya Kara yolu üzerindeki çiftlikte saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar-Konya Kara yolu üzerindeki bir çiftlikte sokak köpeklerinin ağıla girerek bir koyunu telef ettiği bildirildi.

İddiaya göre, sokak köpekleri duvarlardan atlayarak ağıla girip koyun sürüsüne saldırdı. Köpekler koyunlardan birini yakalayıp parçalarken, diğer koyunlar ağılın içine kaçtı. O sırada koyunlara yem vermek için ağıla gelen çoban Mehmet Harmancı, saldırgan köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Mehmet Harmancı, koyuna saldıran köpeklerin 3 gün önce çiftliğe geldiğini ve kendi köpekleriyle birlikte bu köpeklere mama verdiklerini söyledi. Harmancı, "Çiftliğin boş olduğu bir anda koyunumuza saldırıp öldürdüler. Karınları aç olduğu için değil vahşileştikleri için yapıyorlar. Bugün koyuna saldıran yarın çocuğa, kadına saldırabilir. Yetkililerden tek isteğimiz buna önlem almaları" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililerden önlem bekleniyor.

