Bolu’da 263 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı: Kar ve Tipi Etkili

Bolu’da yoğun kar ve tipiden dolayı 486 köy yolundan 263’ü ulaşıma kapandı. Valilik, 73 iş makinesi ve 119 personelle 7/24 karla mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:44
Bolu’da 263 köy yolu ulaşıma kapandı

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki 486 köy yolundan 263’ü ulaşıma kapandı.

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı merkezi noktalarda 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi buldu.

Karla mücadelede 7/24 çalışma

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi. Valilikten paylaşılan verilere göre, sahada 73 iş makinesi ve 119 personel ile çalışmalar sürdürülüyor.

Vatandaşlara uyarı

Valilik, vatandaşları gereksiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı ve şu çağrıyı yaptı:

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, güvenliğimizi riske atmayalım. Trafiğe çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın ise araçlarında zincir, çekme halatı bulundurmalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyoruz."

