Yenice'de Kız Yurdunda Merdiven Kazası: Öğrenci Yaralandı

Olayın Detayları

Karabük'ün Yenice ilçesindeki Yenice Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan E.Ü. (21), yemek için gittiği sırada yurdun önündeki karla kaplı merdivenlerden kayarak düştü.

Düşüşü gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

