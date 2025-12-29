DOLAR
Yenice'de Kız Yurdunda Merdiven Kazası: Öğrenci Yaralandı

Yenice Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan E.Ü. (21), karla kaplı merdivenden düşerek yaralandı; 112 çağrıldı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:37
Olayın Detayları

Karabük'ün Yenice ilçesindeki Yenice Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan E.Ü. (21), yemek için gittiği sırada yurdun önündeki karla kaplı merdivenlerden kayarak düştü.

Düşüşü gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

