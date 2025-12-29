DOLAR
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı

Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi; servislerin ulaşamaması sonucu okul bölgesinde çok sayıda öğrenci mahsur kaldı, belediye ekipleri yolları açtı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:09
Servislerin Ulaşılamaması Okul Çevresinde Bekleyiş Yarattı

Şırnak il merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından, okullar bölgesinde eğitim gören çok sayıda öğrenci servis araçlarının bölgeye ulaşamaması sonucu mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre kar ve buzlanma, servis araçlarının yollarda ilerlemesini güçleştirdi; bazı güzergahların kapanması nedeniyle öğrenciler evlerine dönmek için uzun süre okul çevresinde beklemek zorunda kaldı. Soğuk hava şartlarında zor anlar yaşayan öğrencilere çevredeki vatandaşlar ve okul görevlileri destek olmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından bazı servisler kontrollü şekilde bölgeye ulaşırken, mahsur kalan öğrenciler kademeli olarak evlerine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

