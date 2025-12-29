Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı

Servislerin Ulaşılamaması Okul Çevresinde Bekleyiş Yarattı

Şırnak il merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından, okullar bölgesinde eğitim gören çok sayıda öğrenci servis araçlarının bölgeye ulaşamaması sonucu mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre kar ve buzlanma, servis araçlarının yollarda ilerlemesini güçleştirdi; bazı güzergahların kapanması nedeniyle öğrenciler evlerine dönmek için uzun süre okul çevresinde beklemek zorunda kaldı. Soğuk hava şartlarında zor anlar yaşayan öğrencilere çevredeki vatandaşlar ve okul görevlileri destek olmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından bazı servisler kontrollü şekilde bölgeye ulaşırken, mahsur kalan öğrenciler kademeli olarak evlerine gönderildi.

ŞIRNAK İL MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLARIN TATİL EDİLMESİNİN ARDINDAN, OKULLAR BÖLGESİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ BÖLGEYE ULAŞAMAMASI SONUCU MAHSUR KALDI.