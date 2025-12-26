DOLAR
Kocaeli Derince'de Öfkelenen Sürücü Araçlara Çarptı

Kocaeli Derince'de maddi hasarlı kaza sonrası çıkan tartışmada öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, geri manevra yaparak taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı; görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:49
Kocaeli Derince'de Öfkelenen Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Kısa Özet

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından çıkan tartışma, bir sürücünün kontrolsüz hareketleriyle büyüdü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Seyri

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesinde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Görüntülerde tartışma sırasında bir kişinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı görülüyor.

Bu saldırının ardından öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptı. Sürücünün kontrolsüz manevraları çevrede paniğe neden oldu ve çarpılan araçlarda hasar oluştu.

Görüntüler ve Soruşturma

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

