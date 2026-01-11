Kocaeli İtfaiyesi 2025'te 13 bin 562 Vakaya Müdahale Etti

Kocaeli İtfaiyesi 2025 verileri: 13 bin 562 müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında 12 ilçede 24 saat esasına göre görev yaparak toplam 13 bin 562 vakaya müdahale etti. Kurum, yangın, kurtarma ve önleme faaliyetleriyle kent güvenliğine katkı sağladı.

Teşkilat ve kaynaklar

İtfaiye teşkilatı, 12 ilçede konuşlu 19 itfaiye grup ve müfrezesi ile hizmet verirken; 635 personel ve 127 uluslararası standartlarda tam donanımlı araç ile kesintisiz acil durum hizmeti sundu.

Yangın müdahaleleri

2025 yılında toplam 5 bin 975 yangın vakasına müdahale edildi. Bu vakaların dağılımı şöyle gerçekleşti:

672 ev yangınları, 210 iş yeri yangınları, 100 endüstriyel tesis yangınları, 110 ormanlık alan yangınları, bin 312 ot, anız ve ekin yangınları, bin 263 çöp ve atık yangınları ve bin 771 diğer yangınlar.

Kurtarma ve diğer operasyonlar

Kurtarma ve diğer müdahalelerde toplam 7 bin 587 vaka başarıyla sonuçlandırıldı. Bu operasyonların dökümü: 3 bin 757 hayvan kurtarma, 2 bin 846 insan kurtarma, 591 trafik kazası ve 393 diğer hizmetler.

Süreler ve yıllık karşılaştırma

2025’te itfaiye ekiplerinin ortalama ulaşım süreleri, kentsel alanda 7 dakika 1 saniye, kırsal alanda ise 15 dakika 38 saniye olarak kaydedildi. Toplam 13 bin 562 müdahale, 2024 yılına ait 11 bin 980 vakanın üzerine çıkarak artış gösterdi.

Yurt geneli destek ve afet müdahaleleri

Yaz döneminde çıkan orman yangınlarında hem Kocaeli’de hem de çevre illerde aktif görev yapıldı. Karabük, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Bursa, Manisa ve Edirne illerindeki orman yangınlarına takviye ekip desteği sağlandı. Ayrıca Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sonrası ise söndürme faaliyetlerine destek verildi.

Eğitim, önleme ve hazırlık

Kocaeli İtfaiyesi, 2025 yılında müdahalelerin yanı sıra eğitim, önleme, afetlere hazırlık ve hızlı müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürerek güvenli bir Kocaeli hedefini destekledi.

