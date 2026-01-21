Arnavutköy’de Yaşlı Adamın Gecekondusu Alev Alev Yandı

Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki yaşlı adamın tek başına yaşadığı gecekonduda saat 16.00'da çıkan yangın söndürüldü; can kaybı yok, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:27
Olayın Detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan bir gecekonduda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede gecekonduyu sardı.

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve olay yerine varan ekipler müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının ilk çıktığı anlar ve gecekondunun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Soruşturma

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

