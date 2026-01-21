Antalya Kepez'te Daire Yangını: Baca Tıkanıklığı Sobayı Ateşledi

Kepez'de 3’üncü kattaki dairede çıkan yangın, tıkalı baca nedeniyle alt kattaki sobadan çıktığı değerlendirilen yangında bir oda kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:02
Antalya Kepez'te Daire Yangını: Baca Tıkanıklığı Sobayı Ateşledi

Antalya Kepez'te Daire Yangını Korkuttu

Altınova Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı binada paniğe neden oldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangın çevredekileri tedirgin etti. Olay, 15.30 sıralarında Altınova Sinan Mahallesi 16. Sokak üzerindeki üç katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alt katta oturan Ali Rıza Aydın, üst katta oğlunun ikamet ettiği daireden dumanlar yükseldiğini fark etti. Aydın ve apartmandaki diğer sakinler binayı tahliye ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi ve yangını söndürdü.

İlk belirlemelere göre yangının bacanın tıkalı olması nedeniyle, alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirildi. Yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu.

Antalya’da dairede çıkan yangın korkuttu

Antalya’da dairede çıkan yangın korkuttu

