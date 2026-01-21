Antalya Kepez'de Daire Yangını: Sobadan Kaynaklandığı Değerlendirildi

Kepez Altınova'da üçüncü kattaki dairede çıkan yangın, tıkalı bacadan yayılan duman nedeniyle sobadan kaynaklandığı değerlendirildi; maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:06
Antalya Kepez'de Daire Yangını: Sobadan Kaynaklandığı Değerlendirildi

Antalya Kepez'de Daire Yangını: Sobadan Kaynaklandığı Değerlendirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Olay, Altınova Sinan Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan üç katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Olayın Zamanı ve İlk Müdahale

Olay saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Alt katta oturan Ali Rıza Aydın, oğlunun ikamet ettiği üst kattaki daireden dumanlar çıktığını fark etti. Aydın ve apartman sakinleri binayı terk ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekiplerin Müdahalesi ve Hasar

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve yangını söndürdü. Bacanın tıkalı olması nedeniyle alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BACANIN...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BACANIN TIKALI OLMASI NEDENİYLE ALT KATTA YAKILAN SOBADAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BACANIN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti
2
Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı
3
Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı
5
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları