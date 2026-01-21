Antalya Kepez'de Daire Yangını: Sobadan Kaynaklandığı Değerlendirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Olay, Altınova Sinan Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan üç katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Olayın Zamanı ve İlk Müdahale

Olay saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Alt katta oturan Ali Rıza Aydın, oğlunun ikamet ettiği üst kattaki daireden dumanlar çıktığını fark etti. Aydın ve apartman sakinleri binayı terk ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekiplerin Müdahalesi ve Hasar

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve yangını söndürdü. Bacanın tıkalı olması nedeniyle alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.

