Kocaeli Kandıra'da Otomobil Çaya Uçtu: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kocaeli Kandıra'da Otomobil Çaya Uçtu: Baba ve Oğlu Öldü

Akbal Mahallesi, Sakarya Caddesi — Saat 00.00

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, 41 ALY 201 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek çaya düştü. Kaza, saat 00.00 sıralarında Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi mevkiinde gerçekleşti.

Otomobili kullanan Cem Yel ve araçta bulunan oğlu Berkay Yel, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Çıkarılan baba ve oğula olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen her iki isim de kurtarılamadı.

Otomobil daha sonra vinçle çaydan çıkarıldı. Olayla ilgili olarak polis ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

