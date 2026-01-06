Kocaeli Karamürsel'de Ev Yangını: Elektrik Sobası Şüphesi

Kayacık Mahallesi'nde paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay, Kayacık Mahallesi 2293. Sokak adresinde gerçekleşti.

Yangına ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine ayrıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edilirken, yetkililer kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağını bildirdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Yetkililer, yangına ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlattı.

