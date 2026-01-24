Kocaeli TEM'de Yolcu Otobüsünde Yangın — Facia Son Anda Önlendi

Kocaeli TEM Otoyolu Gebze mevkiinde 34 LR 6052 plakalı otobüste yolcunun uyarısıyla yangın büyümeden söndürüldü; yaralanma yok, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:15
Kocaeli TEM'de Yolcu Otobüsünde Yangın — Facia Son Anda Önlendi

Kocaeli TEM'de Yolcu Otobüsünde Yangın — Facia Son Anda Önlendi

Gebze mevkiinde seyir halindeki otobüste paniğe yol açan yangın söndürüldü

Kocaeli'de, TEM Otoyolu Gebze mevkiinde Karadeniz Bölgesi'nden gelen 34 LR 6052 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüste bir yolcunun yanık kokusu alması üzerine durumu muavine bildirmesiyle araç durduruldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından otobüste yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi ve hurdaya döndü.

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
3
Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi
4
Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı
5
Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
6
Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek
7
Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları