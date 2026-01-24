Kocaeli TEM'de Yolcu Otobüsünde Yangın — Facia Son Anda Önlendi

Gebze mevkiinde seyir halindeki otobüste paniğe yol açan yangın söndürüldü

Kocaeli'de, TEM Otoyolu Gebze mevkiinde Karadeniz Bölgesi'nden gelen 34 LR 6052 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüste bir yolcunun yanık kokusu alması üzerine durumu muavine bildirmesiyle araç durduruldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından otobüste yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi ve hurdaya döndü.

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

