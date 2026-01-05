Koçarlı’da Jandarma 1.053 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirdi

Olayın Detayları

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı yol kontrolünde, M.Ö. (17) isimli şüphelinin üzerinde toplam 1.053 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Haydarlı-Karadut Mahallesi yol ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Durduğu belirlenen şüpheli M.Ö. (17) üzerinde yapılan kontrolde, beyaz bir kutu içinde saklanmış olan toplam 1.053 adet sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak gerekli işlemler yapıldı ve şahıs adli makamlara sevk edildi. Olay, ekiplerin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

