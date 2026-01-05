DOLAR
Koçarlı’da Jandarma 1.053 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma yol kontrolünde M.Ö. (17) üzerinde toplam 1.053 adet sentetik ecza ele geçirdi; şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:11
Olayın Detayları

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı yol kontrolünde, M.Ö. (17) isimli şüphelinin üzerinde toplam 1.053 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Haydarlı-Karadut Mahallesi yol ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Durduğu belirlenen şüpheli M.Ö. (17) üzerinde yapılan kontrolde, beyaz bir kutu içinde saklanmış olan toplam 1.053 adet sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak gerekli işlemler yapıldı ve şahıs adli makamlara sevk edildi. Olay, ekiplerin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

