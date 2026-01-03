DOLAR
Konya'da Arkadaşının Kafasına Taşla Vuran Çocuğa 9 Yıla Kadar Hapis İstemi

Konya'da okul arkadaşını kafasından taşla yaralayan 13 yaşındaki çocuğa 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5-9 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:56
Olayın ayrıntıları

Konya'da Arkadaşının Kafasına Taşla Vuran Çocuğa 9 Yıla Kadar Hapis İstemi

Olayın ayrıntıları

Konya'da, 8 Aralık 2025 günü saat 15.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, okul arkadaşları Hasan Berat G. (13) ile T.F. (13) arasında yürürken tartışma çıktı. Mağdurun beyanına göre, şüpheli önce ağaç dalı ile mağdurun ayağına vurdu, ardından taş attı. Hasan Berat G.'nin "Neden böyle yapıyorsun?" diye tepki göstermesinin ardından, şüpheli yerdeki büyük bir parke taşını alarak arkadaşının başına vurdu.

Hastanede tedavi altına alınan mağdurun parçalanan kafatası titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu ve ağır yaralı olarak tedavi gördü. Olayın ardından mağdur ve ailesi şikayette bulundu, soruşturma başlatıldı.

Gözaltı, tutuklama ve adli süreç

Emniyet birimlerince yakalanan şüpheli T.F., 9 Aralık tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan şüpheli, 15 Aralık tarihinde haftada bir kez imza ve yurt dışı çıkış yasağı içeren adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve iddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, şüphelinin yaşının küçük olması nedeniyle 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede olaya ilişkin kronoloji; şüphelinin önce mağdurun ayağına odun parçasıyla vurduğu, sonra ayağına taş attığı, mağdurun tepki vermesi üzerine şüphelinin taşı alıp mağdurun kafasına vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı şeklinde yer aldı. Yaralanan Hasan Berat G.'nin kemiğinde kırık oluşturacak şekilde ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Haberde yer alan bilgiye göre, şüpheli T.F.'nin alabileceği maksimum cezanın ise 7 yıl olacağı öğrenildi.



KONYA'DA OKUL ARKADAŞININ KAFASINA TAŞLA VURDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANAN ÇOCUK, HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAMEDE ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN 5 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

