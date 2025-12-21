Konya'da İş Kazası: Forkliftin Altında Kalan Muhammed El Zaid Yaşamını Yitirdi

Olayın Özeti

Konya'nın sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi üzerindeki iş yerinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddialara göre, forkliftin hareket ettiği sırada yakınında bulunan Muhammed El Zaid dengesini kaybederek aracın önüne düştü. Hareket halindeki forkliftin sürücüsü, Muhammed El Zaid'i görmeyerek üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Muhammed El Zaid’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Zaid’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

