Konya'da Öğretmen Cinayeti: Arkadaşını Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

Konya'da öğretmen cinayeti: sanığın yargılanması başladı

Olayın ayrıntıları

Olay, 12 Haziran 2025 Perşembe öğle saatlerinde Konya merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki B.O., arkadaşı olan rehberlik öğretmeni 33 yaşındaki Muhammed Öz'ün görev yaptığı okula geldi.

B.O., paltosuna sakladığı tüfeğiyle okulun 1. katında bulunan Öz'ün odasına girerek, tartışmanın ardından yanında getirdiği tüfekle 10 el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammed Öz için görevli ekipler ve adli makamlar çalışma başlattı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli B.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk edilmek üzere götürüldüğü hastanede yapılan sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin "pişman değilim" sorusuna şüpheli aynı ifadeyle cevap verdi. B.O., çıkarıldığı ilk mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve sanığın savunması

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık B.O., hayatını kaybeden Muhammed Öz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti söz verdiği sanık, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eşimden ayrıldıktan sonra Muhammed Öz ile tanıştık ve aynı evde kalmaya başladık. Üç ay sonra aramızda anlaşmazlık oldu ve ben evden ayrıldım. Evden ayrıldıktan sonra otel ve mezarlıkta kaldım. Olay günü taksiyle maktulün okuluna geldim, paltomun içine tüfeği sakladım. Lavaboya gittim, sakladığım tüfeği çıkardım. Odasını bildiğim için odaya gittim. Tek başınaydı ve tüfekle vurdum".

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yer: Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Haziran 2025

Maktul: Muhammed Öz (33)

Sanık: B.O. (27)

Olay yeri: Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu

