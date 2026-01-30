Konya'da Öğretmen Cinayeti: Arkadaşını Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

12 Haziran 2025'te Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda 33 yaşındaki öğretmen Muhammed Öz'ü vuran 27 yaşındaki B.O.'nun yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:43
Konya'da Öğretmen Cinayeti: Arkadaşını Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

Konya'da öğretmen cinayeti: sanığın yargılanması başladı

Olayın ayrıntıları

Olay, 12 Haziran 2025 Perşembe öğle saatlerinde Konya merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki B.O., arkadaşı olan rehberlik öğretmeni 33 yaşındaki Muhammed Öz'ün görev yaptığı okula geldi.

B.O., paltosuna sakladığı tüfeğiyle okulun 1. katında bulunan Öz'ün odasına girerek, tartışmanın ardından yanında getirdiği tüfekle 10 el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammed Öz için görevli ekipler ve adli makamlar çalışma başlattı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli B.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk edilmek üzere götürüldüğü hastanede yapılan sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin "pişman değilim" sorusuna şüpheli aynı ifadeyle cevap verdi. B.O., çıkarıldığı ilk mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve sanığın savunması

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık B.O., hayatını kaybeden Muhammed Öz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti söz verdiği sanık, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eşimden ayrıldıktan sonra Muhammed Öz ile tanıştık ve aynı evde kalmaya başladık. Üç ay sonra aramızda anlaşmazlık oldu ve ben evden ayrıldım. Evden ayrıldıktan sonra otel ve mezarlıkta kaldım. Olay günü taksiyle maktulün okuluna geldim, paltomun içine tüfeği sakladım. Lavaboya gittim, sakladığım tüfeği çıkardım. Odasını bildiğim için odaya gittim. Tek başınaydı ve tüfekle vurdum".

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yer: Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 12 Haziran 2025
Maktul: Muhammed Öz (33)
Sanık: B.O. (27)
Olay yeri: Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu

KONYA'DA ÖĞRETMEN OLAN ARKADAŞINI GÖREV YAPTIĞI OKULDA SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRMESİ SONUCU...

KONYA'DA ÖĞRETMEN OLAN ARKADAŞINI GÖREV YAPTIĞI OKULDA SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRMESİ SONUCU TUTUKLANAN KATİL ZANLISININ YARGILANMASINA BAŞLANDI.

ÖĞRETMEN MUHAMMED ÖZ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı
2
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
3
Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga
4
Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
5
Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu
6
Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Altındağ’da Kontrolsüz Kazı, 2 Katlı Bina Tahliye Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları