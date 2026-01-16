Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti

Konya'da aile dramı: Kız kardeş hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

Olayın ayrıntıları

Konya'da meydana gelen olayda, iddialara göre bir kişi tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurduktan sonra annesini ağır yaralayıp kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre evde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen şahıs, kız kardeşiyle tartıştıktan sonra yanında bulunan tabancayla her iki kadına ateş etti, ardından kendisine kurşun sıkarak yaşamına son verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şüpheli ile kız kardeşinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat çalışmaları devam ediyor.

