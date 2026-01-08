Konya Ereğli'de Şiddetli Rüzgar: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar reklam tabelalarını, ağaçları devirdi; bazı ahır ve evlerin çatıları uçtu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:33
Olayın Özeti

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, ilçede birçok olumsuzluğa neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle reklam tabelaları ve ağaçlar devrildi; bazı mahallelerde bulunan ahırların ve evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, fırtına ilçe merkezi ve çevresinde çeşitli hasarlara yol açtı. Devrilen tabelalar ve ağaçlar birçok noktada zarar oluştururken, özellikle çatı hasarları öne çıktı.

Ulaşım ve Yaşamda Aksamalar

Şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi ve kara yolu ulaşımında aksamalara sebep olarak sürücüleri zor durumda bıraktı.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ RÜZGAR, REKLAM TABELALARINI VE AĞAÇLARI DEVİRDİ, BAZI MAHALLELERDEKİ AHIRLARIN VE EVLERİN ÇATILARI UÇTU.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

