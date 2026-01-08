Konya Ereğli'de Şiddetli Rüzgar: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Olayın Özeti

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, ilçede birçok olumsuzluğa neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle reklam tabelaları ve ağaçlar devrildi; bazı mahallelerde bulunan ahırların ve evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, fırtına ilçe merkezi ve çevresinde çeşitli hasarlara yol açtı. Devrilen tabelalar ve ağaçlar birçok noktada zarar oluştururken, özellikle çatı hasarları öne çıktı.

Ulaşım ve Yaşamda Aksamalar

Şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi ve kara yolu ulaşımında aksamalara sebep olarak sürücüleri zor durumda bıraktı.

