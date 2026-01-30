Konyaspor U-19 Otobüs Kazası: TEM'de 3 Kişi Hafif Yaralandı

Sultanbeyli'de Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kamyona çarptı; 3 kişi hafif yaralandı, iki şerit kapatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:34
Sultanbeyli'de Konyaspor U-19 takımını taşıyan kulüp otobüsü, TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi mevkiinde saat 15.10 sıralarında Samandıra Kavşağı yakınlarında bir kamyona arkadan çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada otobüs şoförü ve 2 futbolcu olmak üzere toplam 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun iki şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Olayın kesin nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

