İspanya'da 10 Ton Kokain Operasyonu: İstanbul Soruşturmasında 7 Gözaltı

İspanya’da gemide ele geçirilen 10 ton kokain soruşturmasında, Türkiye’de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı; firmanın mal varlıklarına el konuldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:07
Uluslararası operasyonun Türkiye ayağı: Eş zamanlı baskınlar ve mal varlığına el koyma

İspanya’da bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı ve firmanın mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ulusal yazılı ve görsel medyada yer alan "Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" haberleri üzerine resen soruşturma başlattı.

İspanya güvenlik birimlerince 7 Ocak'ta Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği, 4’ü Türk 13 mürettebat'ın yakalandığı öğrenildi. Gemide mürettabat olarak bulunan K.Y., A.O.A., R.K. ve A.A.'nın İspanya’da tutuklu olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce, İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli’nde 1, Sakarya’da 1 ve Hatay’da 1 adres olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda Ç.G., E.Ç., M.Y., A.A., S.A., M.B.A. ve F.D. isimli şüpheliler "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu tespit edildi; bu kişiler için yakalama kararı çıkarıldığı ve haklarında kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler Ç.G., A.A. ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına resen el koyulduğu kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

