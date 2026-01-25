Kozan'da Kaybolan 16 Yaşındaki Hatice İçin Geniş Çaplı Arama

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki Hatice Kaya için jandarma, AFAD, AKOM ve sivil kuruluşların katıldığı arama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:49
Olay ve müdahale

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde 16 yaşındaki Hatice Kaya kayboldu. Edinilen bilgiye göre, olayın ardından bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler mahalle ve ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı ve çalışmalar devam ediyor.

Kayıp kızın annesi Mehriban ve babası Davut Kaya, anonsla kızlarına seslenerek, "Kızım ne olur çık gel" dedi.

