Kozan'da Kaybolan 16 Yaşındaki Hatice İçin Geniş Çaplı Arama

Olay ve müdahale

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde 16 yaşındaki Hatice Kaya kayboldu. Edinilen bilgiye göre, olayın ardından bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler mahalle ve ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı ve çalışmalar devam ediyor.

Kayıp kızın annesi Mehriban ve babası Davut Kaya, anonsla kızlarına seslenerek, "Kızım ne olur çık gel" dedi.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI VELİCANLI MAHALLESİ'NDE BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA HABER ALINAMAYAN 16 YAŞINDAKİ HATİCE KAYA'YIN KAYIP İHBARI ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.