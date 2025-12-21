DOLAR
Kozan’da Modifiye Tutkunları Sanayi Sitesinde Buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzlerce otomobil tutkunu Kozan Sanayi Sitesi'nde modifiye araçlarını sergiledi; gençler jant, kaplama ve ses sistemleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:12
Yüzlerce araç tutkunu modifiye çalışmalarını paylaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde toplanan otomobil tutkunları, Kozan Sanayi Sitesi’nde modifiye araçlarını sergiledi. Etkinlik, bu kez bozulan araçları tamir etmek için değil; jant, kaplama ve ses sistemleri gibi görsel ve donanım yeniliklerini paylaşmak amacıyla düzenlendi.

95 model otomobilini milyonluk konfora yaklaştıran gençlerin araçları ilgi çekti. Katılımcılar, şehir merkezinde yüksek sesli egzoz ve müzik nedeniyle ceza almamak ve kimseyi rahatsız etmemek için buluşmalarını sanayi sitesinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğe gelen minikler için şarkı açan otomobil tutkunları, çocukları alkışlarla uğurladı; ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Katılımcı talepleri ve yaşanan cezalar

Ahmet Yavuz, Kozan’da otomobil tutkunlarının toplanabileceği bir alan olmadığını vurgulayarak, “Kozanlıyım. Toplanacağımız bir alan yok. Şehir içinde kimseyi rahatsız etmemek için burayı tercih ediyoruz. Hepimizi bir araya getiren araba tutkusu. 100 bin liralık araca 200 bin lira masraf yaptığımız oluyor. Kavgadan, gürültüden uzak bir şekilde bir araya geliyoruz. Egzoz sesi şehirde vatandaşı rahatsız ediyor ama biz modifiyeyi seviyoruz. Belediyemizden ve kaymakamlığımızdan, trafiği tehlikeye atmadan dostluk içinde eğlenebileceğimiz bir drift alanı istiyoruz” diye konuştu.

Mustafa Güngör ise modifiye nedeniyle sık sık ceza yediğini aktararak, “Arabaları seviyorum. Eskiden motosiklet tutkum vardı, yaş ilerleyince otomobille bu hevesimi yaşıyorum. Emniyet kemeri, kırmızı ışık, radar cezam yok ama aksesuar nedeniyle çok ceza yiyoruz. Bir yılda yaklaşık 70 bin lira ceza yedim. Yasak olan malzeme satılmamalı” ifadelerini kullandı.

Engelli kardeşi için sanayide usta babasının yaptığı üç tekerlekli bisikletle etkinliğe katılan 11 yaşındaki Baki Tanrıver, “Çok mutluyuz. Kozan’da bu ilk. Üç tekerlekli bisiklet de çok güzel. Bisiklet fuarları gibi etkinlikler olmalı” dedi.

Otomobilindeki ayıcık figürüyle dikkat çeken Doğukan Şahin ise, “Kozan esnafıyım, araba tutkunuyum. 100 bin liralık araca 300 bin liralık değer veriyoruz. Ayıcık aracımın farkı. Kozan’da bu kadar genç var ama bir araya geleceğimiz bir alan yok. Şehir içinde kimseyi rahatsız etmiyoruz. Uygun zamanlarda boş alanlarda böyle buluşuyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlerin renkli toplantısı, bölgeye gelen trafik ekiplerinin uyarıları sonrası dağılarak sona erdi.

