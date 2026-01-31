Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı; saldırganlar kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:50
Olayın Detayları

ADANA (İHA) — Adana’nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana gelen kavgada, iddiaya göre tekel bayisine giren Ş.K. ve F.Y., tekel bayisi sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ile tartıştı. Tartışma kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

M.Ö. ve Mustafa Çomak bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında F.Y. ve Ş.K. olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Mustafa Çomak hayatını kaybederken, ağır yaralı M.Ö. tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırganlardan Ş.K.'nin de kavga sırasında yaralandığı öğrenildi.

KOZAN’DA BİR TEKEL BAYİSİNDE ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA AĞIR YARALANAN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

