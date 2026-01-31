Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olayın Detayları

ADANA (İHA) — Adana’nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana gelen kavgada, iddiaya göre tekel bayisine giren Ş.K. ve F.Y., tekel bayisi sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ile tartıştı. Tartışma kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

M.Ö. ve Mustafa Çomak bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında F.Y. ve Ş.K. olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Mustafa Çomak hayatını kaybederken, ağır yaralı M.Ö. tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırganlardan Ş.K.'nin de kavga sırasında yaralandığı öğrenildi.

KOZAN’DA BİR TEKEL BAYİSİNDE ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, DÜKKAN SAHİBİ İSE AĞIR YARALANDI. POLİS KAÇAN YARALI SALDIRGANI ARIYOR.