Küçükçekmece'de 3 Katlı Binada Çatı Yangını

Atatürk Mahallesi'nde olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce soruşturma başlatıldı ve gelişmeler doğrultusunda bilgi paylaşılacak.

