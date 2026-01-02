DOLAR
Küçükçekmece'de 3 Katlı Binada Çatı Yangını

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı; itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:14
Atatürk Mahallesi'nde olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce soruşturma başlatıldı ve gelişmeler doğrultusunda bilgi paylaşılacak.

