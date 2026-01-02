Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Topuna Döndü

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Muğla Sokak'ta saat 15.00'te çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde, Muğla Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar kısa sürede dışarı çıkarak güvenli bölgeye alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı adeta alev topuna çevirdi; itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Bölgede sağlık ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri güvenliği sağladı.

Yangına müdahale sırasında dikkat çeken anlardan biri, bitişikteki binanın çatısına çıkan bir vatandaşın bahçe hortumuyla su sıkarak itfaiye ekiplerine destek vermesi oldu. Bu anlar kameraya yansıdı.

Çatıdaki alevlerin söndürülmesine ilişkin çalışmalar havadan görüntülendi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

