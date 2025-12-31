Küçükçekmece'de Alatepe Tankerinin Pervanesine Zincir Dolandı

Dalgıçlar su altı görüntüleriyle hasar tespiti gerçekleştirdi

Küçükçekmece'de Demir Sahası'nda, Türk bandıralı Alatepe tankerinin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları kapsamında su altına dalgıçlar daldı.

Çekilen su altı görüntülerinde geminin pervanesine bir zincirin dolandığı ve bu nedenle pervanede hasar meydana geldiği görüldü.

Olayla ilgili olarak, Alatepe gemisindeki 17 ve Kalbajar gemisindeki 14 mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu, temas sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığı bildirildi. Kalbajar gemisi dün kendi imkanları ile kurtuldu.

Havanın kısmen elverişli hale gelmesiyle birlikte, Alatepe tankerini kurtarmaya ve hasar tespitine yönelik çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Dalgıçların çektiği görüntüler, kurtarma ekiplerinin hasar değerlendirmesinde önemli rol oynadı.

