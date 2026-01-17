Küçükçekmece'de Beton Kamyonu Alev Aldı — Esnaf ve Vatandaş Müdahalesiyle Söndürüldü

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde 06 DGG 74 plakalı beton kamyonu alev aldı; çevredeki esnaf ve vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:25
Küçükçekmece'de Beton Kamyonu Alev Aldı — Esnaf ve Vatandaş Müdahalesiyle Söndürüldü

Küçükçekmece'de beton kamyonu alev aldı

İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir beton kamyonunda aniden yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşların ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü; olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yeri ve ayrıntılar

Olay, saat 13.00 sıralarında Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DGG 74 plakalı beton kamyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ilk anını fark edemeyen şoför, çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumu fark etti.

Yükselen alevlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucu alevler güçlükle kontrol altına alınırken, olay sonrası kamyonda maddi hasar oluştu.

Halil Eriş, yangın sonrası yaptığı açıklamada, "İçeride çalışıyorduk, araç birden yanmaya başladı. Biz de işi bırakıp direkt yangın tüplerini alıp müdahale etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık. Engel olmasaydık büyüyecek bir yangındı" dedi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR BETON KAMYONU BİRDEN YANMAYA BAŞLADI. YANAN KAMYONA ÇEVREDE BULUNAN...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR BETON KAMYONU BİRDEN YANMAYA BAŞLADI. YANAN KAMYONA ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR VE ESNAF MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, KAMYONDAN YÜKSELEN ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Bartın'da Bıçaklı Kavga: Kıraathanede Oyun Tartışması 1 Yaralı
4
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
5
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
7
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları