Küçükçekmece'de Beton Kamyonu Alev Aldı — Esnaf ve Vatandaş Müdahalesiyle Söndürüldü

Küçükçekmece'de beton kamyonu alev aldı

İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir beton kamyonunda aniden yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşların ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü; olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yeri ve ayrıntılar

Olay, saat 13.00 sıralarında Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DGG 74 plakalı beton kamyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ilk anını fark edemeyen şoför, çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumu fark etti.

Yükselen alevlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucu alevler güçlükle kontrol altına alınırken, olay sonrası kamyonda maddi hasar oluştu.

Halil Eriş, yangın sonrası yaptığı açıklamada, "İçeride çalışıyorduk, araç birden yanmaya başladı. Biz de işi bırakıp direkt yangın tüplerini alıp müdahale etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık. Engel olmasaydık büyüyecek bir yangındı" dedi.

