Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Küçükçekmece'de motosikletli saldırganların açtığı ateşte 2 kişi öldü, 1 ağır yaralandı; saldırı anı ve silah sesleri kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:08
Olayın Detayları

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu (23) ve Levent Ö.'yü hedef alarak ateş açtı. İki genç yere yığılırken, mermiler o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali (27)'ye de isabet etti.

Kısa sürede olay yerinde ağır yaralananlar oldu; yetkililerce verilen bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaldırımda arkadaşını bekleyen Hasan Ali'nin olayla ilgisi olmadığı ve seken kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntüler ve Polis Çalışması

Saldırı anına ait görüntülerde silah seslerinin duyulduğu, seslerin kesildiği anda motosikletin geçtiğinin görüldüğü kaydedildi. Saldırganların olay sonrası motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MUHAMMED GÖZSU (23)

