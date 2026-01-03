DOLAR
Küçükçekmece'de Yangın: 1 Hafta Önce Taşınan Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 6 katlı binada çıkan yangında, 1 hafta önce taşınan Güllü S. yaşamını yitirdi; diğer sakinler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:40
Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın: 1 hafta önce taşınan kadın öldü

İstanbul'un Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 2. Arıkuşu Sokak adresindeki 6 katlı binada, saat 10:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay ve müdahale

Dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Ölen kişinin tespiti

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması sırasında daire içinde hareketsiz bir kişi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi Güllü S. olarak öğrenilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle netleşecek.

Komşu ifadeleri

Yan binada oturan Mehmet Sevgili olayla ilgili, "Bizimde haberimiz yoktu. Sabah kalktığımızda yangın vardı. Burada tek başına yaşıyordu. Zaten yeni tanışmıştı. Kendisi kuaförmüş" dedi.

Soruşturma

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. İlgili birimler olay yerinde detaylı çalışma yapıyor.

Not: Hayatını kaybeden Güllü S.'nin 1 hafta önce daireye taşındığı bilgisi edinildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

