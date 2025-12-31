Kulp’ta buzlanma paniği: Kayarak inen transit, son manevra ile pikapla çarpışmaktan kurtuldu

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi merkezinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuş aşağı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir transit, kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı.

Yolun sonunda bekleyen pikap ise sürücüsünün son andaki manevrasıyla transitle çarpışmaktan kurtarıldı. Olay sırasında büyük bir kaza yaşanmaması, sürücünün refleksleri sayesinde önlendi.

Yaşananlar, çevredeki bir kişinin çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kayan transitin yokuş aşağı ilerleyişi ve son anda yapılan manevra net biçimde görülüyor.

Olay, Kulp ilçe merkezinde meydana geldi; yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

