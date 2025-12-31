DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Kulp’ta buzlanma paniği: Kayarak inen transit, son manevra ile pikapla çarpışmaktan kurtuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan transit, yol sonunda bekleyen pikapa sürücünün son andaki manevrasıyla çarpmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:26
Kulp’ta buzlanma paniği: Kayarak inen transit, son manevra ile pikapla çarpışmaktan kurtuldu

Kulp’ta buzlanma paniği: Kayarak inen transit, son manevra ile pikapla çarpışmaktan kurtuldu

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi merkezinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuş aşağı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir transit, kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı.

Yolun sonunda bekleyen pikap ise sürücüsünün son andaki manevrasıyla transitle çarpışmaktan kurtarıldı. Olay sırasında büyük bir kaza yaşanmaması, sürücünün refleksleri sayesinde önlendi.

Yaşananlar, çevredeki bir kişinin çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kayan transitin yokuş aşağı ilerleyişi ve son anda yapılan manevra net biçimde görülüyor.

Olay, Kulp ilçe merkezinde meydana geldi; yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİ İLE KONTROLÜNÜ KAYBEDEN TRANSİT, KONTROLSÜZ BİR...

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİ İLE KONTROLÜNÜ KAYBEDEN TRANSİT, KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE KAYARAK YOKUŞ AŞAĞI İNMEYE BAŞLADI. BU SIRADA YOLUN SONUNDA BEKLEYEN PİKAP, SÜRÜCÜSÜNÜN SON ANDAKİ MANEVRASI İLE ÇARPIŞMAKTAN KURTULDU.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİ İLE KONTROLÜNÜ KAYBEDEN TRANSİT, KONTROLSÜZ BİR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
2
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza
3
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi
4
Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı
5
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç
6
Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
7
İzmir'de Orta Refüj İhlali: 10 bin 473 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları