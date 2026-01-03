Kulp’ta Dondurucu Soğuk: Hava Eksi 15 Dereceye Düştü, Ulaşım Felç

Kulp’ta dondurucu soğuk günlük yaşamı felç etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaklaşık 7 gün süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü. Ani sıcaklık düşüşü ilçede hayatı durma noktasına getirdi.

Gece saatlerinde ölçülen eksi 15 derece nedeniyle cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü. Gündüz güneşli olsa da düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma çözülmedi ve ilçe merkezinde ile ara sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Soğuk hava nedeniyle birçok evde musluklar dondu, araçlar buzlanan yollar yüzünden trafikte ilerleyemedi. İlçe merkezi ile köyler arasındaki ulaşım yer yer aksadı, bazı kırsal mahalle yollarında bağlantı tamamen koptu.

Belediye ekipleri ve iş makineleri ana arterlerde kar ve buz temizliği yaparak ulaşımı sağlamak için aralıksız çalışıyor. Özellikle eğimli ve dar sokaklardaki buzlanmanın tehlike oluşturduğu bildirildi.

Yetkililerden kritik uyarılar

Yetkililer, çatılarda biriken ve sarkmaya başlayan buz kütlelerine karşı vatandaşları uyardı. Bina girişleri ve kaldırım kenarlarında oluşan buz sarkıtlarının can güvenliği açısından risk taşıdığı vurgulandı.

Soğuk ve buzlu havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yaya ile sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

