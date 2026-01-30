Kulu'da aniden bastıran dolu ve fırtına: 2 yaralı

Olayın detayları

Konya’nın Kulu ilçesinde aniden etkili olan fırtına ve dolu yağışı, ulaşımda aksamalara ve bir dizi trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kaza, Kulu Konya Kara yolu üzerinde, ilçe merkezine 12 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.T. idaresindeki 34 KSU 958 plakalı Opel marka otomobil, fırtına ve dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü F.C.T. ile araçta yolcu bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, ana yol üzerindeki farklı noktalarda meydana gelen dört ayrı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

