Kulu'da aniden bastıran dolu ve fırtına: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden etkili olan fırtına ve dolu, kayganlaşan yolda kazalara yol açtı; 2 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:41
Kulu'da aniden bastıran dolu ve fırtına: 2 yaralı

Kulu'da aniden bastıran dolu ve fırtına: 2 yaralı

Olayın detayları

Konya’nın Kulu ilçesinde aniden etkili olan fırtına ve dolu yağışı, ulaşımda aksamalara ve bir dizi trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kaza, Kulu Konya Kara yolu üzerinde, ilçe merkezine 12 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.T. idaresindeki 34 KSU 958 plakalı Opel marka otomobil, fırtına ve dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü F.C.T. ile araçta yolcu bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, ana yol üzerindeki farklı noktalarda meydana gelen dört ayrı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE ANİDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA VE DOLU YAĞIŞI, TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU....

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE ANİDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA VE DOLU YAĞIŞI, TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU. MEYDANA GELEN KAZALARDA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, DİĞER ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE ANİDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA VE DOLU YAĞIŞI, TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU....

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
2
Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
3
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
4
Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı
5
Aydın'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kadın Yatağında Baygın Bulundu
6
Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları