Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı

Konya'nın Kulu ilçesi Mandıra Mahallesi kavşağında saat 11.00'de H.P. yönetimindeki 42 GA 225 plakalı kamyonet devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:18
Mandıra Mahallesi kavşağında kaza: Sürücü yara almadan kurtuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet devrildi. Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Kazada, sürücü H.P. idaresindeki 42 GA 225 plakalı kamyonette maddi hasar oluştu. Olayda sürücünün yaralanmadığı ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Devrilen araç, ekiplerin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

