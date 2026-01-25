Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı

Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi

Mandıra Mahallesi kavşağında kaza: Sürücü yara almadan kurtuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet devrildi. Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Kazada, sürücü H.P. idaresindeki 42 GA 225 plakalı kamyonette maddi hasar oluştu. Olayda sürücünün yaralanmadığı ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Devrilen araç, ekiplerin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

