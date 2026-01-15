Kulu'da Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Evinde Ölü Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan evinde ölü bulundu; cenazesi kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 19:16
Kulu'da Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Evinde Ölü Bulundu

Kulu'da veteriner hekim evinde ölü bulundu

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde, 60 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında ikamet eden ve ilçede veteriner kliniği bulunan Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi.

İddiaya göre, eve giren yakınları Kaplan’ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çelebi Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Çelebi Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

