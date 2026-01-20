Kumamoto’da Aso Dağı’nda Kaybolan Gezi Helikopterinin Enkazı Bulundu

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde, Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşıldı. Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkazın Bulunması

Kumamoto polisinden edinilen bilgiye göre, 3 kişiyi taşıyan helikopterin enkazı yerel saatle 16.10 sıralarında Aso Dağı’ndaki Nakadake krateri yakınlarında bulundu. Helikopterdeki şahısların 1’i pilot, 2’si Tayvanlı turist olduğu belirtildi.

Arama Kurtarma ve Yeni Görüntüler

Yetkililer, enkazın tespit edilmesine rağmen helikopterdeki kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili, kaza anına ait olduğu iddia edilen yeni bir amatör video görüntüsü de ortaya çıktı.

Uçuş Bilgileri ve İletişim Kesintisi

Takumi Havacılık firmasına ait gezi helikopteri, Kumamoto’daki bir tema parkının pistinden 10.52 sıralarında kalkmıştı. Helikopterle iletişim, yerel saatle yaklaşık 11.00 civarında kesildi. Nakadake kraterinde yapılması planlanan keşif turunun süresi 10 dakikalık olarak bildirildi; helikopter planlanan sürede piste dönmemişti.

Operasyona Katılan Birimler

Bölgede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF)’ne ait U-125 tipi uçak ve UH-60 tipi helikopterin de desteğiyle geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayla ilgili gelişmeler ve arama sonuçları resmi kaynaklarca bildirilmeye devam edecek.

Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşılırken, helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.