Kumamoto’da Aso Dağı’nda Kaybolan Gezi Helikopterinin Enkazı Bulundu

Kumamoto Aso Dağı'nda radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazı Nakadake krateri yakınlarında bulundu; 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:45
Kumamoto’da Aso Dağı’nda Kaybolan Gezi Helikopterinin Enkazı Bulundu

Kumamoto’da Aso Dağı’nda Kaybolan Gezi Helikopterinin Enkazı Bulundu

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde, Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşıldı. Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkazın Bulunması

Kumamoto polisinden edinilen bilgiye göre, 3 kişiyi taşıyan helikopterin enkazı yerel saatle 16.10 sıralarında Aso Dağı’ndaki Nakadake krateri yakınlarında bulundu. Helikopterdeki şahısların 1’i pilot, 2’si Tayvanlı turist olduğu belirtildi.

Arama Kurtarma ve Yeni Görüntüler

Yetkililer, enkazın tespit edilmesine rağmen helikopterdeki kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili, kaza anına ait olduğu iddia edilen yeni bir amatör video görüntüsü de ortaya çıktı.

Uçuş Bilgileri ve İletişim Kesintisi

Takumi Havacılık firmasına ait gezi helikopteri, Kumamoto’daki bir tema parkının pistinden 10.52 sıralarında kalkmıştı. Helikopterle iletişim, yerel saatle yaklaşık 11.00 civarında kesildi. Nakadake kraterinde yapılması planlanan keşif turunun süresi 10 dakikalık olarak bildirildi; helikopter planlanan sürede piste dönmemişti.

Operasyona Katılan Birimler

Bölgede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF)’ne ait U-125 tipi uçak ve UH-60 tipi helikopterin de desteğiyle geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayla ilgili gelişmeler ve arama sonuçları resmi kaynaklarca bildirilmeye devam edecek.

Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin...

Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşılırken, helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semanur Aydın davası başlıyor: Yenidoğan Çetesi, Bağcılar Şafak Hastanesi ve yasaklı doktor
2
Adıyaman’da Lastik Patladı, Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı
3
Hatay'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza, Araç Kamerasına Yansıdı
4
İzmir Menderes’te bahçeye gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi
5
Siirt Kurtalan'da Refüje Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
6
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1’i Ağır
7
Tunceli'de Kar Maskeli Silahlı Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları