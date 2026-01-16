Kuşadası'nda Alkollü Motosiklet Ağaca Çarptı: 274 Promil, 23 bin 258 lira Ceza

Kuşadası'nda Ağaca Çarpan Motosikletli Yaralandı

Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücünün 274 promil alkollü olduğu belirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosikletiyle seyir halinde olan A.A., Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla attı ve sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanede yapılan alkol kontrolünde sürücünün 274 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye, alkollü ve plakasız kullanmak suçlarından toplam 23 bin 258 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

