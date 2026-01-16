Kuşadası'nda Alkollü Motosiklet Ağaca Çarptı: 274 Promil, 23 bin 258 lira Ceza

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde plakasız motosikletle ağaca çarpan A.A., 274 promil alkollü çıktı; 23 bin 258 lira para cezası kesildi, ehliyete 6 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:48
Kuşadası'nda Alkollü Motosiklet Ağaca Çarptı: 274 Promil, 23 bin 258 lira Ceza

Kuşadası'nda Ağaca Çarpan Motosikletli Yaralandı

Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücünün 274 promil alkollü olduğu belirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosikletiyle seyir halinde olan A.A., Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla attı ve sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanede yapılan alkol kontrolünde sürücünün 274 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye, alkollü ve plakasız kullanmak suçlarından toplam 23 bin 258 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE AĞACA ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILAN KONTROLLERDE...

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE AĞACA ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILAN KONTROLLERDE 274 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE AĞACA ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILAN KONTROLLERDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları