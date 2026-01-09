Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarı'nda 09 AKG 965 plakalı motosiklet kaldırıma çarpıp takla attı; sürücü İsmail Demir (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 23:11
Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda motosiklet kazası: Genç sürücü yaşamını yitirdi

Olay yeri ve zaman

Kazanın, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 09 AKG 965 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Demir (22), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak defalarca takla attı.

Müdahale ve soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

