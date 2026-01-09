Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda motosiklet kazası: Genç sürücü yaşamını yitirdi

Olay yeri ve zaman

Kazanın, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 09 AKG 965 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Demir (22), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak defalarca takla attı.

Müdahale ve soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 22 YAŞINDAKİ İSMAİL DEMİR HAYATINI KAYBETTİ.