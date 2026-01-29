Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Güzelçamlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin eş zamanlı müdahalesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Güzelçamlı Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 400 gram uyuşturucu madde (esrar), satışa hazır paketlenmiş 34 adet esrar, 17 adet uyuşturucu hap, 1 adet bong aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve 1495 TL nakit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ş. (20) ve S.Ç. (21) hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON