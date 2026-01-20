Kuşadası Trafik Davasında Emsal Karar: Sürücü 4 Yıl 8 Ay 10 Gün Hapse Mahkum Edildi

Beş yıllık yargılama sonrası kesinleşen ceza

Kaza, 20 Eylül 2021 tarihinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde ilerlerken, otomobilin arkadan çarpması sonucu otomobil altında kalarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Yusuf Kaya, önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ardından Aydın’a sevk edildi. Yaklaşık bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından Kaya hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum, ifadesinde şu sözleri kaydetti: "Bir aracı sollamak isterken muhtemelen yerde bulunan taşa çarptım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Sol tarafımdaki kaldırıma çarptım. Direksiyon kilitlendiği için sonrasında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Motosiklet sürücüsünün yanına gidince durumunun kötü olduğunu gördüm. Ben de kötü oldum. Şahsın başında kask yoktu". Culum, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ailenin şikayeti üzerine Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenlendi; iddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ailenin avukatı Varol Turbay, sanığın olay yerinde çekilmiş ve sağ eli atelle sarılı haldeki fotoğrafını delil olarak sundu. Turbay, "Sağ eli atelle sarılı ve uyuşukluk yapan ağrıkesici hapla araç kullanmak adeta ölüme davetiye çıkarmaktır. Zanlı kendi kendini çektirdiği fotoğrafla ele verdi. Ölüm taksirle değil" diyerek itiraz etti.

Mahkeme sürecinde, Avukat Turbay’ın itirazı üzerine Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporda, Culum’un alçı tedavisi bittikten ve çıkarıldıktan sonra araç kullanımının uygun olduğu; alçılı şekilde araç kullanamayacağı vurgulandı. Olay yeri fotoğrafları ve sürücünün kolundaki alçı ile kullandığı ilaçlarla ilgili hazırlanan rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi tarafından sonuçlandırılan raporda, "raporda alçılı elle ve uyuşukluk yapan ağrı kesici hapla araç kullanmak ölüme davetiye çıkarmaktır" ifadesine yer verildi.

Görülen dava sonunda, tam 5 yıl sonra mahkeme kararını verdi. Culum, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanarak ilk derece mahkemesinde 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Karar, Kaya ailesinin avukatı tarafından İzmir Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi'ne istinafa taşındı. İstinaf incelemesi sonucunda ceza, üst hadde verilen ekleme ile toplam 4 yıl 8 ay 10 güne çıkarılarak kesinleşti.

Ayrıca mahkeme, sürücü belgesinin 5237 sayılı TCK’nın 53/6. maddesi gereğince cezanın tümüyle infazından itibaren taktiren 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti. Kesinleşen kararın ardından hapis cezası alan Görkem Efekan Culum (28), İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili konuşan Avukat Varol Turbay, kararın emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Alçılı el ile araç kullanmaya bilinçli taksirden ceza arttırılarak karar verildi. Bu Adli Tıp raporu Türkiye’de bir ilk oldu. Emsal olacak. Eli sargılı, parmağı kırık, ayağı alçılı gibi durumlarda araç kullanmak bilinçli taksir olarak cezayı arttıracak. Böyle olmasaydı sanık 2 yıl altı ceza alıp, cezası da ertelenecekti. Avrupa’da bazı ülkelerde yüksek topuklu bayan ayakkabısı, kalın tabanlı kar botu veya kalın montla dahi araç kullanılması halinde yaptırım düzenlenmiş. Biz de ise ayağı alçılı ve koltuk değneğiyle araç kullananlar var. Ancak bu karardan sonra daha dikkatli olunması gerekecek. Bu kararı istinaf ettik. Çünkü sanık asli kusurlu en az 6 yıl ceza alması gerekirdi".

Sonuç olarak, Kuşadası'ndaki 2021 tarihli trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Kaya davasında mahkemenin verdiği ceza, alçılı el ve ilaç kullanımının sürüş güvenliğini etkilediğine dair adli tıp raporlarıyla desteklenerek kesinleşti ve sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK SUÇU CEZASIZ KALMADI 5 YIL SONRA KARAR ÇIKTI