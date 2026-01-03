Kütahya'da Restoran Bacasında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da Restoranda Baca Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

KÜTAHYA (İHA)

Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında faaliyet gösteren restoranda çıkan baca yangını endişe yarattı. Kısa sürede yoğun dumanın tüm binayı sarması üzerine hem restoran müşterileri ve çalışanları hem de üst kattaki apartman sakinleri tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangının restoranda başlayıp baca yoluyla üst katlara yayıldığı değerlendirildi. Dumanın hızla binayı kaplamasıyla birlikte büyük panik yaşandı; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

3 kişi dumandan etkilendi ve müdahalenin ardından bazı restoran çalışanları ile apartman sakinleri tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, doğalgaz ekipleri olası gaz kaçaklarına karşı tesisat kontrolleri yaptı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yoğun duman nedeniyle binada maddi hasar oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE