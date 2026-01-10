Kütahya'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 5 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Kütahya KOM ekipleri tefecilik ve silah ticareti operasyonu düzenledi; silah, mühimmat ve 605 bin TL değerinde senet ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:41
Kütahya'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Arama ve Ele Geçen Deliller

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 6 ikamet, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 147 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek fişeği ile 605 bin TL değerinde 2 adet senet ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

