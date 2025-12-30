Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Atakum ilçesinde narkotik ekipleri farklı adreslerde arama yaptı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonları yürüten birim ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kaydedildi.

Yapılan çalışmada, S.S. (23) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2,32 gram bonzai (sentetik kannabinoid) bulundu. Çalışmaların ilerletilmesiyle, F.S. (28) ve M.Ş. (30) isimli şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada ise 100,55 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,70 gram esrar ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA FARKLI ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA SENTETİK KANNABİNOİD, ESRAR VE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.