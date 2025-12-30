DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,52 0,08%
ALTIN
6.076,74 -1,71%
BITCOIN
3.775.679,17 -0,95%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun Atakum'da narkotik ekiplerinin operasyonunda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:41
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Atakum ilçesinde narkotik ekipleri farklı adreslerde arama yaptı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonları yürüten birim ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kaydedildi.

Yapılan çalışmada, S.S. (23) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2,32 gram bonzai (sentetik kannabinoid) bulundu. Çalışmaların ilerletilmesiyle, F.S. (28) ve M.Ş. (30) isimli şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada ise 100,55 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,70 gram esrar ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA FARKLI ADRESLERDE...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA FARKLI ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA SENTETİK KANNABİNOİD, ESRAR VE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA FARKLI ADRESLERDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
2
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Karadeniz Fırtınası Samsun'da: Atakum'da 3 Tekne Battı
7
Amasya Gümüşhacıköy'de Otomobil ile SUV Çarpıştı: 8 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları