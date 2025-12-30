DOLAR
Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Motosikletli Kuryeye Çarptı

Kütahya'nın Bekir Avlupınar Caddesi'nde yaya geçidinden geçen motosikletli kuryeye otomobil çarptı; sürücü hafif yaralandı, olay KGYS kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:36
Olay, KGYS kameraları tarafından kaydedildi

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden geçmekte olan motosikletli kurye bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yaya geçidinden geçen motosikletli kuryeye çarptı. Meydana gelen kaza, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gerekli kontroller yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

