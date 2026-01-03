Kütahya Domaniç’te Ahır Yangını: Traktör ve Minibüs Yandı

Kütahya'nın Domaniç’te Ahır Yangını

Çukurca beldesinde sabaha karşı paniğe neden oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde sabaha karşı çıkan ahır yangını, mahallede paniğe yol açtı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde Halil Gültekin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın kısa sürede büyüdü ve ahırın yanı sıra bir traktör ve minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

DOMANİÇ’TE AHIR YANGINI KORKUTTU