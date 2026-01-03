DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.861.878,2 -0,15%

Kütahya Domaniç’te Ahır Yangını: Traktör ve Minibüs Yandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde sabaha karşı çıkan ahır yangınında bir traktör ve minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:30
Kütahya Domaniç’te Ahır Yangını: Traktör ve Minibüs Yandı

Kütahya'nın Domaniç’te Ahır Yangını

Çukurca beldesinde sabaha karşı paniğe neden oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde sabaha karşı çıkan ahır yangını, mahallede paniğe yol açtı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde Halil Gültekin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın kısa sürede büyüdü ve ahırın yanı sıra bir traktör ve minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

DOMANİÇ’TE AHIR YANGINI KORKUTTU

DOMANİÇ’TE AHIR YANGINI KORKUTTU

DOMANİÇ’TE AHIR YANGINI KORKUTTU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı
4
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
5
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
6
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları