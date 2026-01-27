Kütahya-Eskişehir Karayolu'nda Meyve Yüklü Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir karayolunda sağanak nedeniyle 07 TBZ 44 plakalı meyve yüklü tır devrildi; sürücü yara almadı, yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:08
Kütahya-Eskişehir Karayolu'nda Meyve Yüklü Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir karayolunda meyve yüklü tır devrildi

Sağanak yağış sürücünün hakimiyetini kaybettirdi

Kütahya-Eskişehir karayolunda etkili olan sağanak yağış, Kütahya’ya bağlı Sofça köyü yakınlarında trafik kazasına yol açtı. Seyir halinde bulunan meyve yüklü bir tır, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 07 TBZ 44 plakalı tır, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayla birlikte tırın dorsesindeki meyveler karayoluna saçıldı.

Kazada sürücünün yara almadığı öğrenildi; olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Başka bir aracın kazaya karışmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Kütahya-Eskişehir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

SAÇILAN MEYVE

SAÇILAN MEYVE

TIRIN GÖRÜNTÜSÜ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar’da Çardağa Asılan Köpeğin Ölümü: Bolvadin’de Çok Yönlü Soruşturma
2
Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
4
Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Eyüpsultan: İBB'ye Bağlı 'Yuvamız İstanbul' Kreşinde Darp ve İstismar İddiası
6
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları