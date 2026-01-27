Kütahya-Eskişehir Karayolu'nda Meyve Yüklü Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir karayolunda meyve yüklü tır devrildi

Sağanak yağış sürücünün hakimiyetini kaybettirdi

Kütahya-Eskişehir karayolunda etkili olan sağanak yağış, Kütahya’ya bağlı Sofça köyü yakınlarında trafik kazasına yol açtı. Seyir halinde bulunan meyve yüklü bir tır, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 07 TBZ 44 plakalı tır, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayla birlikte tırın dorsesindeki meyveler karayoluna saçıldı.

Kazada sürücünün yara almadığı öğrenildi; olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Başka bir aracın kazaya karışmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Kütahya-Eskişehir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

SAÇILAN MEYVE