Kütahya Tavşanlı'da D-650'de Buzlanma Kaydı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde D-650 karayolunda buzlanma nedeniyle iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı; ekipler müdahale edip yolu tuzladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:56
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yol yüzeyindeki buzlanma nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, D-650 karayolu Tavşanlı istikametine seyir halinde olan iki otomobil, kavşak üzerinde oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı, olay yerinde araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ekipler tarafından yolda tuzlama çalışması yapılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, olumsuz hava koşullarında sürücülerin daha dikkatli olması, hızlarını düşürmesi ve trafik kurallarına uyması gerektiğini bildirdi. Olası kazaların önüne geçilmesi için zincir, kış lastiği ve diğer güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

