Malatya'da 3 Ayrı Kaza: 5 Yaralı

Malatya'da 3 ayrı kaza: 5 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yakınca yol ayrımı

Malatya- Ankara karayolu Yakınca yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada, 44 FC 039 plakalı Fiat Doblo marka araç ile 35 RJR 43 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Doğanşehir Sürgü Mahallesi

Doğanşehir Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise sürücü M.Ü. (64) idaresindeki 27 AIL 253 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.Ü. (56) ve B.Ü. (18) yaralandı.

Doğanşehir Erkenek Mahallesi

Doğanşehir Erkenek Mahallesi’nde çapa motorunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen diğer bir kazada da 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

