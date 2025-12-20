Osmaniye'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza yerinde yaşananlar

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir hâlindeki Transit marka minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü minibüsün altına girdi.

Yaralı ve müdahale

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Hıdır Elmasri olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Elmasri, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamera kaydı ve soruşturma

Kaza anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

