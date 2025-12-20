DOLAR
Osmaniye'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Osmaniye Düziçi’nde minibüsle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu Suriye uyruklu Hıdır Elmasri ağır yaralandı; kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 21:13
Osmaniye'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Osmaniye'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza yerinde yaşananlar

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir hâlindeki Transit marka minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü minibüsün altına girdi.

Yaralı ve müdahale

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Hıdır Elmasri olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Elmasri, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamera kaydı ve soruşturma

Kaza anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'DE FECİ KAZA: MOTOSİKLET VE SÜRÜCÜSÜ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

OSMANİYE’DE FECİ KAZA: MOTOSİKLET VE SÜRÜCÜSÜ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

OSMANİYE’DE FECİ KAZA: MOTOSİKLET VE SÜRÜCÜSÜ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

