Malatya'da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde üç kadının karıştığı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, bölge sakinlerinde ve yetkililerde şok etkisi yarattı.

Olay saati ve yeri: Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Taraflar: Kavgaya karışan kadınların isimleri Sena Nur Doğan (19), I.D. ve B.E. olarak kaydedildi. Üç kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralanma ve ölüm: Kavgada Sena Nur Doğan ve I.D. bıçak darbeleriyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltı ve soruşturma: Olayın şüphelisi B.E., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

